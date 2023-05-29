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Михаил Цивин обжаловал приговор по делу о наследстве Баталова

Адвокат Михаила Цивина подал апелляционную жалобу на приговор по делу о наследстве Баталова

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Адвокат юриста Михаила Цивина подал апелляционную жалобу на приговор по делу о мошенничестве с наследством покойного актера Алексея Баталова. Об этом сообщает «Пятый канал».

Накануне стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы приговорил актрису Наталью Дрожжину к четырем годам условно по делу о мошенничестве с наследством актера Алексея Баталова, умершего шесть лет назад. Муж Дрожжиной Цивин получил пять лет реального срока.

Дрожжина и Цивин не признали свою вину. Суд также приговорил нотариуса Дмитрия Бублия к пяти годам заключения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий, сроком на два года. Он свою вину признал частично.

Алексей Баталов умер в июне 2017 года в возрасте 88 лет. Спустя три года после его смерти, в сентябре 2020-го вокруг его наследства разразился скандал: вдова артиста Гитана Леонтенко рассказала, что Дрожжина и Цивин, втершиеся в доверие к семье, лишили их доли в четырехкомнатной квартире, мастерской покойного актера, еще одной квартиры и крупной суммы денег. Было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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