Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сериал «Здравствуйте, вам пора!» с Манукяном показали в Музее смерти

Премьера сериала «Здравствуйте, вам пора!» прошла в Музее мировой погребальной культуры

close
100%
Ольга Платонова

Перед премьерой второго сезона сериала «Здравствуйте, вам пора!» онлайн в Новосибирске прошел закрытый спецпоказ первых серий проекта в Музее мировой погребальной культуры. Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса Premier.

Сыгравший одну из главных ролей во втором сезоне блогер Давид Манукян — уроженец Новосибирска, для него это дебютная роль. «Мой герой — максимально амбициозный и самоуверенный, резкий правдоруб, который ничего не боится. Вот именно с этим ощущением я прихожу на съемочную площадку!» — делился он после съемок.

Музей мировой погребальной культуры был выбран в качестве места для показа потому, что главные герои сезона — потусторонние вестники Паша (Михаил Тарабукин) и Настя (Лиза Моряк), которые в первом сезоне сообщали людям о скорой смерти. Петр, которого сыграл Манукян — основной враг и конкурент Павла.

Второй сезон сериала «Здравствуйте, вам пора!» стартует онлайн 1 июня.

Ранее сообщалось, что Лиза Моряк снималась беременной во втором сезоне «Здравствуйте, вам пора!».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях