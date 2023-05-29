Сериал «Здравствуйте, вам пора!» с Манукяном показали в Музее смерти

Перед премьерой второго сезона сериала «Здравствуйте, вам пора!» онлайн в Новосибирске прошел закрытый спецпоказ первых серий проекта в Музее мировой погребальной культуры. Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса Premier.

Сыгравший одну из главных ролей во втором сезоне блогер Давид Манукян — уроженец Новосибирска, для него это дебютная роль. «Мой герой — максимально амбициозный и самоуверенный, резкий правдоруб, который ничего не боится. Вот именно с этим ощущением я прихожу на съемочную площадку!» — делился он после съемок.

Музей мировой погребальной культуры был выбран в качестве места для показа потому, что главные герои сезона — потусторонние вестники Паша (Михаил Тарабукин) и Настя (Лиза Моряк), которые в первом сезоне сообщали людям о скорой смерти. Петр, которого сыграл Манукян — основной враг и конкурент Павла.

Второй сезон сериала «Здравствуйте, вам пора!» стартует онлайн 1 июня.

Ранее сообщалось, что Лиза Моряк снималась беременной во втором сезоне «Здравствуйте, вам пора!».