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Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств

В Высшей школе сценических искусств сообщили о назначении Константина Райкина на пост ректора

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин назначен на пост ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ). Об этом представители школы сообщили ТАСС.

В ВШСИ заверили, что с новым назначением были урегулированы все юридические вопросы. Ранее Райкин занимал пост исполняющего обязанности ректора. По совместительству он был художественным руководителем ВШСИ — после перехода на пост ректора Райкин сохранит за собой и эту должность.

В апреле 2022 года сообщалось, что в отношении бывшего ректора ВШСИ Анатолия Полянкина было возбуждено уголовное дело по заявлению художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина. До этого Бабушкинский суд Москвы постановил отправить его под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Полянкин снял Райкина с поста художественного руководителя его театральной школы, после чего Райкин назвал ошибкой назначение Полянкина ректором школы. 29 июня 2022 года Полянкин скончался после того, как попал в реанимацию.

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