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В съемочной группе киностудии, попавшей под сход селя в Дагестане, опровергли данные о пострадавших

Сотрудник съемочной группы киностудии «Слово», попавшей под сход селя в Дагестане, заявил, что все живы-здоровы

Сотрудник съемочной группы киностудии «Слово», попавшей под сход селя в Дагестане, Магомед (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что в результате инцидента команда испугалась, но никто не пострадал. По его словам, съемочная группа потеряла одну камеру, но съемки продолжаются.

«Опасность, конечно, была, но все живы-здоровы, нет пострадавших. Одна камера, по-моему, ушла с водой. Съемки идут, они даже не останавливались. Все улыбались после этого ЧП. Люди просто, не зная, болтают и все. Только дурак может не испугаться. Было место спрятаться. Все четко сработали, группа, вообще проблем не было», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что съемочная группа Киностудии «Слово» попала под сход селя возле Гунибского водопада в Дагестане во время работы над новым фильмом. Отмечается, что сотрудникам съемочной группы не проводили инструктаж, а на 150 человек выдали только 15 касок, несмотря на опасность локации. По данным канала, на третий съемочной день начался сильный ливень, в результате чего произошел сход селя, из-за которого десять человек получили травмы средней тяжести.

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