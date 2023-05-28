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Певец Шура рассказал, как Сергей Соседов несправедливо раскритиковал его выступление

Певец Шура вспомнил, как Соседов раскритиковал его голос во время пения под фонограмму

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НТВ/YouTube

Певец Шура на программе «Секрет на миллион» вспомнил, как музыкальный критик Сергей Соседов несправедливо раскритиковал его вокальные данные при первом знакомстве.

«Так, я думаю: «Сережа, ну тебе ли не знать, что полная фанера идет». Как может быть что-то не то, если все записано на студии. И он вот это говорит свое и все. В этом эфире прошел мой мат», — рассказал Шура.

Он уточнил, что Соседов раскритиковал одно из его выступлений, на котором Шура пел под фонограмму. Певец отметил, что знакомство с Соседовым произошло не лучшим образом. Однако сейчас музыкант положительно отзывается о коллеге по шоу-бизнесу. Шура заверил, что считает Соседова профессионалом своего дела. По словам певца, критик имеет неплохие вокальные данные — Шура слышал, как Соседов пел в караоке.

Ранее Сергей Соседов назвал Пугачеву «главной старперкой» в ответ на слова певицы о холопах и рабах. Он также раскритиковал певицу Лайму Вайкуле, которая, по мнению критика, рубит сук, на котором сидит. Соседов напомнил о словах латвийской исполнительницы, которая заявила, что ненавидит Советский Союз.

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