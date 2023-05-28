Певец Шура рассказал, как Сергей Соседов несправедливо раскритиковал его выступление

Певец Шура на программе «Секрет на миллион» вспомнил, как музыкальный критик Сергей Соседов несправедливо раскритиковал его вокальные данные при первом знакомстве.

«Так, я думаю: «Сережа, ну тебе ли не знать, что полная фанера идет». Как может быть что-то не то, если все записано на студии. И он вот это говорит свое и все. В этом эфире прошел мой мат», — рассказал Шура.

Он уточнил, что Соседов раскритиковал одно из его выступлений, на котором Шура пел под фонограмму. Певец отметил, что знакомство с Соседовым произошло не лучшим образом. Однако сейчас музыкант положительно отзывается о коллеге по шоу-бизнесу. Шура заверил, что считает Соседова профессионалом своего дела. По словам певца, критик имеет неплохие вокальные данные — Шура слышал, как Соседов пел в караоке.

Ранее Сергей Соседов назвал Пугачеву «главной старперкой» в ответ на слова певицы о холопах и рабах. Он также раскритиковал певицу Лайму Вайкуле, которая, по мнению критика, рубит сук, на котором сидит. Соседов напомнил о словах латвийской исполнительницы, которая заявила, что ненавидит Советский Союз.