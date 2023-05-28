Звезда сериала «Жить жизнь» Даниил Воробьев рассказал о выходе из сложных ролей

Звезда сериала «Жить жизнь» Даниил Воробьев рассказал «Газете.Ru» о выходе из психологически сложных ролей. По словам актера, момент выхода из роли часто может быть гораздо интереснее, чем момент входа, потому что это всегда происходит по-разному.

«Недавно я просто поменял локацию, уехал в лес и провел там две недели. И меня отпустила атмосфера героя, которого я делал в кадре. Иногда резкий вход в другую роль может являться моментом сброса прежней энергии, — поделился Воробьев. — Сериал «В клетке». Там был заявлен настолько липкий и яркий герой, что я не могу сказать, что эта атмосфера до конца выветрилась из меня. Она присутствует, но уже не доминирует. Она присутствует — как опыт, как воспоминание, и так практически с каждой ролью. В конечном счете, все это становится моим эмоциональным телом».

Он также рассказал, что в настоящее время участвует в съемках проекта Ильи Хотиненко и Святославы Сагуновой, где тесно взаимодействует с актрисой Ангелиной Загребиной. По словам актера, он пока не знает, как будет выходить из этой роли с учетом «плотности контакта» с коллегой.

Полное интервью со звездой сериала «Жить жизнь» и фильма «Майор Гром. Чумной доктор» Даниилом Воробьевым читайте здесь.