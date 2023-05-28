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Умер писатель Владимир Ситников

Писатель Владимир Ситников ушел из жизни в 92 года

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Aleksandr Veprev/Wikimedia

Писатель, драматург, журналист и редактор Владимир Ситников ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу в правительстве Кировской области. Причина трагедии не называется.

Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал Ситникова замечательным писателем и талантливым журналистом, который всегда проявлял человечность и помогал людям.

«Эти идеалы прослеживаются в каждой из его работ, статей, публикаций. Такие ценности вне времени, от этого были и всегда будут оставаться дороги и любимы еще многими поколениями читателей», — говорится в сообщении губернатора.

Писатель, ставший автором более 60 книг, появился на свет 28 июля 1930 года в Кировской области. Он был признан почетным гражданином Кировской области и заслуженным работником культуры России, а также являлся обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетного знака «За заслуги перед Кировской областью», премии Союза журналистов СССР и других наград. С 1988 по 2007 год Ситников был председателем правления Кировского областного отделения Союза писателей России.

Ранее стало известно, что испанский писатель Антонио Гала скончался в возрасте 92 лет.

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