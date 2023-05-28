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Леонид Агутин пригрозил возлюбленному дочери

Певец Леонид Агутин пообещал «сломать ноги» бойфренду дочери, если он ее обидит

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Леонид Агутин признался в интервью mk.ru, что его 24-летняя дочь Лиза сейчас находится в отношениях, однако семья пока еще привыкает к новому бойфренду.

«Я всем женихам говорю одно и тоже: «Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги». Все остальное мне неважно. Пусть живут. А мы будем помогать по мере возможности», — заявил Агутин.

По словам музыканта, они уже успели лично познакомиться с молодым человеком дочери, несмотря на то, что наследница давно переехала в США. Он назвал избранника Лизы «замечательным» и поделился другими подробностями: «Он чуть старше Лизы, но примерно они ровесники».

Агутин признался, что они с Анжеликой Варум привыкли не вмешиваться в личную жизнь дочери и принимают любой выбор Лизы. «Если я бы хотел, чтобы она встречалась с определенным парнем, которого нарисовал себе, жена нарисовала бы какого-то другого человека. Нет такого парня, который бы устраивал нас двоих. Это невозможно. Поэтому мы привыкаем к тому, кого любит наша дочь», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Леонид Агутин помог 24-летней дочери купить квартиру в США.

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