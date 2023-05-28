Егор Крид заявил, что уже два года не состоит в отношениях

Рэпер Егор Крид подтвердил, что уже долгое время не состоит в отношениях. В своем Telegram-канале артист признался, что мечтает о бескорыстной любви и семье.

«Не состою [в отношениях] уже как пару лет, как бы это грустно ни звучало. Конечно, хочется уже свою семью. Человека рядом, которому можно доверять, который тебя не предаст и будет любить безвозмездно. Но, видимо, у судьбы другие планы, и всему свое время. Пока идем за мечтами», — написал Крид.

С 2014 по 2016 год Крид состоял в отношениях с певицей Нюшей (Анной Шурочкиной). В расставании с избранницей рэпер обвинил ее отца, продюсера Владимира Шурочкина. Сам продюсер заявил, что «Егор, как вампир, выносил мозг, доводил Аню до слез».

В 2018 году рэпер стал героем шоу «Холостяк», в финале которого выбрал Дарью Клюкину. Однако пара вскоре рассталась. В интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) Крид рассказывал, что причиной разрыва с девушкой стало то, что она предпочла популярность, а не отношения с артистом. В 2019 году Дарья Клюкина объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера Владимира Чопова.

Следующей избранницей Крида стала тиктокерша Валя Карнавал. После расставания девушка обвинила его в абьюзе, а музыкант высмеивал бывшую в клипах.

Ранее общественники через суд потребовали заблокировать YouTube-канал Егора Крида за нецензурную лексику.