Фильм «Русалочка» может показать лучший старт среди ремейков Disney

Фильм «Русалочка» Роба Маршала по прогнозам соберет за четыре дня выходных более $120 млн в США. Таким образом, он покажет лучший старт среди ремейков Disney, обогнав «Алладина», и войдет в топ-5 лучших стартов за всю историю. Об этом сообщает Deadline.

Ремейк «Русалочки» с Холли Бейли в главной роли уже заработал $38 млн (c учетом предпоказов) в первый день показа и еще $30 млн в домашнем прокате во второй — в субботу. Прогнозируется, что под конец третьего дня мюзикл Роба Маршалла соберет суммарно $97-98 млн. А в последний день выходных (29 мая в США отмечается День поминовения) касса картины вырастет до $121-123 млн. Таким образом, лента побьет рекорд другого ремейка Disney «Алладин» от режиссера Гая Ричи, который на старте собрал $116,8 млн.

«Русалочка» также может войти в пятерку лучших стартов, уступив фильмам «Топ Ган: Мэверик» ($160, 5 млн), «Пираты Карибского моря: На краю света» ($153 млн) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» ($152 млн).

Международной прокат ленты должен собрать около $80 млн — таким образом, глобальный старт будет равен $200 млн при бюджете всего фильма $250 млн. Несмотря на предпремьерную шумиху в СМИ вокруг темнокожей актрисы в роли «Русалочки», критики положительно отнеслись к фильму: на Rotten Tomatoes у него 67% «свежести».

Ранее сообщалось, что Холли Бейли училась плавать с хвостом ради съемок в «Русалочке».