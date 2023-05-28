Рэпер Моргенштерн** осудил Блиновскую за неуплату налогов

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) раскритиковал Елену Блиновскую и других российских блогеров, которые не платят налоги. Он считает, что у них есть все возможности для выполнения своих обязательств перед ФНС, но они ими пренебрегают из-за жадности. Свое мнение музыкант выразил в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Bugatti Music».

«Я считаю, что тех, кто не платит налоги *** [имеют] справедливо. Я, когда жил в России, то всегда платил налоги. Все делал по белому», — заявил рэпер.

С Моргенштерном согласился блогер Рустам Майер, известный как Джавид. Он также поразился общим доходам Блиновской: «Представьте, 1 млрд руб. — это $12,5 млн [неуплаченных налогов]. И это те, которые она недоплатила, но ведь она еще и платила... Когда такие обороты, то грех не взглянуть, а что там происходит?»

«Неужели, когда ты столько зарабатываешь тебе 6-10% жалко заплатить?» — посетовал Моргенштерн. Он заявил, что вряд ли неуплата налогов связана с незнанием российских законов. «Мне кажется это просто жадность. Банальная жадность», — заключил рэпер.

Блогера Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Она задолжала ФНС 918 млн руб. СК России также возбудил дело против мужа «королевы марафонов» Алексея, которого заподозрили в соучастии в схемах по уклонению от налогов и отмывании денег.

Ранее сообщалось, что следствие арестовало еще сотни миллионов рублей на 136 счетах блогеров Блиновских.