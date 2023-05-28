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Пугачева обняла Макаревича* на концерте «Машины времени» в Израиле

Алла Пугачева вышла на сцену во время концерта «Машины времени» в Израиле

Певица Алла Пугачева посетила концерт группы «Машины времени» в Израиле. В фан-группах артистки в соцсетях появились видео, на которых она стоит на сцене в обнимку с участниками коллектива Андреем Макаревичем (признан в РФ иностранным агентом) и Александром Кутиковым. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Пугачева поздравила группу с днем рождения.

«Машина времени» в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья!» — написала она.

Артистка также поделилась роликами, на которых она вместе с залом подпевает припев хита группы «Поворот».

Пугачева уехала из России в середине 2022 года вслед за мужем – юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Осенью 2022 года артистка возвращалась в Москву, чтобы забрать документы своих детей, 9-летних Гарри и Лизы, из школы. Сейчас они учатся в русско-еврейской школе в Израиле. Затем Пугачева прилетала в Россию на похороны своего друга Валентина Юдашкина.

Макаревич также живет в Израиле вместе с женой Эйнат Кляйн, 30 марта 2022 года у супругов родился сын Эйтан. У ребенка не будет российского гражданства. По словам Макаревича, израильских документов сыну будет достаточно.

Ранее сообщалось, что Макаревич купил квартиру в Грузии за 18 млн рублей.

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