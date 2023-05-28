Девять шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 23.05—29.05

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
«Американец китайского происхождения» — 1 сезон
Комедийный боевик про школьника, который ввязывается в противостояние богов и богинь из китайской мифологии (одну из них играет Мишель Йео).
Где смотреть: Disney+
«Барри» — 4 сезон
Финал черной комедии Билла Хейдера о бывшем морпехе, который стал незадачливым киллером, но затем нашел себя на театральной сцене.
Где смотреть: Max
«Любовь и смерть» — мини-сериал
Тру-крайм-драма с Элизабет Олсен и Джесси Племонсом про домохозяйку, которую обвинили в убийстве жены своего любовника. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».
Где смотреть: Max
«Наследники» — 4 сезон
Финал выдающейся семейной саги о медиамагнате Логане Рое и его детях, рассчитывающих унаследовать его империю.
Где смотреть: Max
«Сансара» — 1 сезон
Сай-фай-драма, в которой Павел Деревянко и Кристина Асмус попадают во временную петлю. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».
Где смотреть: Okko
«Удивительная миссис Мейзел» — 5 сезон
Заключительный сезон ретрокомедии про американскую еврейку, которая на фоне разлада с мужем бросает роль домохозяйки и строит карьеру в стендапе.
Где смотреть: Amazon Prime Video
«ФУБАР» — 1 сезон
Шпионская экшен-комедия с Арнольдом Шварценеггером, который узнает, что его дочь, как и он, служит в ЦРУ. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».
Где смотреть: Netflix
«Цитадель» — 1 сезон
Дорогой экшен-сериал братьев Руссо про войну двух сверхсекретных шпионских организаций. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».
Где смотреть: Amazon Prime Video
«Шершни» — 2 сезон
Сурвайвал-триллер про школьниц-футболисток, чей самолет потерпел крушение над лесами Канады.
Где смотреть: Showtime