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Умер народный артист России Геннадий Богачев

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Юрий Белинский/ТАСС

Народный артист России Геннадий Богачев скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает во «ВКонтакте» пресс-служба БДТ имени Товстоногова, где выступал актер.

Сообщается, что смерть Богачева наступила в результате тяжелой болезни. «Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил», — говорится в заявлении.

Актер был принят в театр Георгием Товстоноговым в 1969 году. Богачев выступал только в составе актеров БДТ, отмечая, что «дважды не присягают». За время творческой карьеры он сыграл около 50 ролей и выступал почти в каждом спектакле Товстоногова.

Первой работой Богачева на сцене БДТ стала роль сенатора Кинга в​ спектакле Товстоногова «Правду! Ничего, кроме правды!». Артист знаменит работой в постановках «Ханума», «Пиквикский клуб», «Ревизор», «Волки и овцы», «На дне».

Богачев снимался и в кино — на счету актера роли в таких проектах, как «Отпуск в сентябре», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита». Также он занимался и озвучиванием — голосом Богачева говорили персонажи Ричарда Гира, Роберта де Ниро и Мела Гибсона.

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