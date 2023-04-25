Shot: отменен московский концерт рэпера Scally Milano

Московский концерт рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) отменен после заведения уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Концерт должен был пройти 28 апреля.

Выступление Дмитриева 22 апреля в Санкт-Петербурге прервала полиция. Оперативники обнаружили запрещенные вещества в туалете клуба, также в СМИ поступила информация о том, что на концерте присутствовали подростки в состоянии опьянения и якобы звучали призывы против спецоперации России на Украине.

После концерта артиста в Санкт-Петербурге было заведено уголовное дело. Производство возбуждено по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».

Ранее Mash сообщил о том, что Scally Milano уехал из России.