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Актер Иван Стебунов посетил пункт отбора на военную службу по контракту

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Иван Стебунов/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российский актер Иван Стебунов посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва».

Он назвал пункт хорошо организованным, компактным и уютным. «Это самое главное, чтобы человек не чувствовал себя потерянным. Все, конечно, наверное, идут со своим, можно сказать, волнением, переживанием на этот счет — главное человеку дать понять, что он пришел в нужное место, не занимать у него время», — сказал Стебунов, прошедший весь путь, который делает человек, пришедший подписывать контракт.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Его ранее посещали актер Антон Шагин, певица Ирина Дубцовa и актриса Ирина Апексимова.

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