Саша Савельева рассказала, что многие участники «Фабрики звезд» хотят забыть шоу «как страшный сон»

Певица Саша Савельева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что многие бывшие участники «Фабрики звезд» хотели бы забыть проект «как страшный сон».

Исполнительница пояснила, что несколько лет назад занималась организацией концерта в честь 15-летия «Фабрики звезд», в том числе звонила многим бывшим участникам вокального шоу. По ее словам, артисты не хотят вспоминать об участии в проекте. При этом сама Савельева считает «Фабрику звезд» большим шагом для себя.

«Когда я обзванивала участников «Фабрики звезд», я от многих услышала, что они хотели бы забыть это как страшный сон. Почему многие их тех, кто участвовал в «Фабрике звезд», те, кто успешно ее прошел, многие из них не хотят себя связывать с «Фабрикой звезд»?» — задалась вопросом Савельева.

Ранее певец Антон Зацепин признался, что Ирину Дубцову продвигали на «Фабрике звезд». Певец признался, что узнал об особом положении исполнительницы случайно. По словам Зацепина, в голосовании на выбывание артистов он хотел спасти Ратмира Шишкова, однако тот на ухо ему подсказал отдать свой голос в пользу Дубцовой.