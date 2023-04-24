Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Саша Савельева рассказала, что многие участники «Фабрики звезд» хотят забыть шоу «как страшный сон»

close
100%
sasha_savelieva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Саша Савельева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что многие бывшие участники «Фабрики звезд» хотели бы забыть проект «как страшный сон».

Исполнительница пояснила, что несколько лет назад занималась организацией концерта в честь 15-летия «Фабрики звезд», в том числе звонила многим бывшим участникам вокального шоу. По ее словам, артисты не хотят вспоминать об участии в проекте. При этом сама Савельева считает «Фабрику звезд» большим шагом для себя.

«Когда я обзванивала участников «Фабрики звезд», я от многих услышала, что они хотели бы забыть это как страшный сон. Почему многие их тех, кто участвовал в «Фабрике звезд», те, кто успешно ее прошел, многие из них не хотят себя связывать с «Фабрикой звезд»?» — задалась вопросом Савельева.

Ранее певец Антон Зацепин признался, что Ирину Дубцову продвигали на «Фабрике звезд». Певец признался, что узнал об особом положении исполнительницы случайно. По словам Зацепина, в голосовании на выбывание артистов он хотел спасти Ратмира Шишкова, однако тот на ухо ему подсказал отдать свой голос в пользу Дубцовой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях