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Иван Ургант вспомнил, как позвонил Пугачевой и сказал «идиотскую фразу»

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РИА Новости

Актер и телеведущий Иван Ургант в интервью «Коммерсанту» рассказал, как сказал Алле Пугачевой «идиотскую фразу», когда хотел сделать ей сюрприз.

Артист уточнил, что в честь дня рождения Примадонны решил записать кавер на песню Юрия Чернавского «Я не могу без тебя», в которой присутствовал вокал Пугачевой. Для записи трека Урганту нужно было согласие как Чернавского, так и певицы. Автор песен сразу разрешил телеведущему сделать кавер, так как доверяет ему, в разговоре с Примадонной Ургант замешкался.

«Они оба повели себя феноменально. Юра сказал: «Я тебе доверяю, делай». Пугачевой я позвонил и сказал идиотскую фразу: «Алла Борисовна, я хочу завтра сделать вам сюрприз и хочу вас об этом предупредить». Она не вникала в суть, но сказала, что очень любит эту песню», — рассказал Ургант.

Ранее Ургант принял участие в праздновании 11-летия шоу «Вечерний Ургант». Видео с Ургантом опубликовала его коллега по передаче Алла Михеева на своей странице в одной из социальных сетей. На кадрах можно увидеть Урганта в зеленой клетчатой рубашке и красной кепке. Вернется ли шоу в эфир Первого канала, Михеева не уточнила.

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