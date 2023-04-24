Концерт Александра Панайотова отменили в Челябинске

Концерт певца Александра Панайотова, запланированный на 26 апреля, отменили в Челябинске. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на городские зрелищные кассы.

Причину отмены уточнять не стали. «Концерт не состоится. Его отменили», — рассказал в беседе с изданием сотрудник касс.

Выступление финалиста телепроектов «Голос» и «Народный артист» должно было состояться в концертном зале торгово-развлекательного центра Taganay.

Ранее сообщалось, что рэпер Баста заменит Jah Khalib на майском концерте Димы Билана в Дубае. Концерт должен состояться 6 мая, причину замены артиста продюсер Билана Яна Рудковская не назвала.

Jah Khalib также должен был выступить в Москве и Санкт-Петербурге в конце апреля, но после негативной реакции общественности и депутатов на пост со словами об Украине концерты отменили. Пользователи призвали отменить концерты Jah Khalib, который открыто поддержал Украину после начала спецоперации. В своих соцсетях он поддержал жителей Украины словами «я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами».