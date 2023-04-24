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Врачи Наталии Власовой хотят ввести артистку в медикаментозную кому

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natalia_vlasova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певицу Наталию Власову перевели в реанимацию без сознания. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на окружение исполнительницы.

По данным источника, у Власовой уже давно были проблемы со здоровьем, а точнее, с сердцем. На данный момент медики не разрешают близким навещать артистку. Более того, врачи настаивают на введении звезды в медикаментозную кому, однако мать музыкантки против.

Ранее стало известно, что Власова потеряла сознание на корпоративе в Москве. Врачи диагностировали артистке сердечную недостаточностью.

В марте сообщалось, что неизвестные расстреляли автомобиль Власовой. Об инциденте артистка узнала 26 марта 2023 года, когда вернулась с сольного концерта. Певица заметила, что ее автомобиль поврежден. На кузове транспортного средства виднелись следы от пуль в пяти местах. После она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов работают на этим делом.

В апреле отмечалось, что рэпер Паша Техник останется в рехабе как минимум до сентября.

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