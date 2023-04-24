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Алексей Кортнев предположил, что разбирательство дела об оскорблении полицейского быстро закончится

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Музыкант и фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с «Лентой.Ру» предположил, что разбирательство по поводу уголовного дела против него быстро завершится.

«Ничего не изменилось за два месяца. Никаких новых сведений у меня нет, ничего не сообщали. Просто это все медленно происходило, какие-то процессы медленно шли в Следственном комитете. Мы дальше будем действовать в рамках нашего законодательства. Уверен, что это все быстро закончится», — отметил Кортнев.

В минувшем феврале СМИ сообщали, что Алексей Кортнев был задержан в Новосибирске. Однако сам музыкант отрицает, что его задерживали, и что он оскорблял кого-либо во время гастролей.

По данным местных изданий, в здании, где должна была выступать группа «Несчастный случай», произошло задымление. На площадку вместе с пожарными приехал наряд полиции. В ходе словесной перепалки, говорится в сообщениях, Кортнев якобы показал средний палец одному из сотрудников МВД.

Ранее в Удмуртии отменили выступление Алексея Кортнева.

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