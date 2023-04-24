Брэд Питт примет участие в реальных гонках ради подготовки к фильму про «Формулу-1»

Актер Брэд Питт примет участие в чемпионате Гран-при Великобритании по автогонкам ради подготовки к фильму про «Формулу-1». Об этом изданию Daily Mail рассказал знакомый с производством картины источник.

«Наблюдение за тем, как Брэд Питт будет лидировать на Гран-при Великобритании, станет невероятным и сюрреалистичным моментом для телезрителей и болельщиков в Сильверстоуне в июле этого года», — заверил инсайдер.

По данным СМИ, артист уже получил специальное разрешение, необходимое для участия в профессиональных автогонках. В грядущем блокбастере, название которого пока держат в тайне, Питт сыграет ветерана автогонок, который вернется в большой спорт, чтобы мотивировать своего ученика. Артист не только сыграет главную роль, но и выступит в качестве продюсера ленты. Рекомендации к съемкам артистам даст семикратный чемпион мира по автогонкам Льюис Хэмилтон.

Ранее сообщалось, что звезда «Снегопада» и «Роя» Демсон Идрис сыграет вместе с Брэдом Питтом в драме про «Формулу 1». Уточняется, что помимо основного кастинга на роль, Идрис также лучше всех кандидатов справился со специальным заданием, связанным с навыками экстремального вождения автомобиля.