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55-летний Джош Бролин снялся обнаженным во «Внешних сферах»

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joshbrolin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

55-летний американский актер Джош Бролин полностью разделся на съемках сериала-вестерна «Во внешних сферах». Кадр он опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бролин играет в сериале хозяина ранчо в Вайоминге, борющегося за свою землю и семью. Кадр был сделан в перерыве между съемками второго сезона сериала. «Сериал пойдет по новому пути. Мир меняется, и к этому нужно прислушиваться. Сила примера — это все, а мы — пример. Показывать фотографии со съемок нельзя, но это не съемки, просто обед в прекрасной пустыне Санта Фе», — написал он.

Первый сезон шоу стартовал на Amazon Prime Video в апреле 2022 года.

Ранее американская актриса Зендая, известная ролью Ру в сериале «Эйфория», опубликовала фотографию со съемок фильма «Дюна 2». Перед камерой актриса позировала в откровенном наряде на фоне бескрайних песков съемочной площадки сиквела.

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