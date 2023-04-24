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Мэттью Перри пообещал убрать упоминание о смерти Киану Ривза из своих мемуаров

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Global Look Press

Актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера в ситкоме «Друзья», в разговоре с Deadline пообещал убрать упоминание о смерти Киану Ривза из своей книги «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing».

В некоторых отрывках своей книги Перри рассуждал о гибели «оригинальных мыслителей», таких как как актеры Ривер Феникс и Хит Леджер. При этом актер задался вопросом почему «Киану Ривз все еще ходит среди нас». Перри не уточнил, что имел в виду, поэтому на него обрушилась волна критики после релиза мемуаров. Артист извинился и заявил, что «сказал глупость». По словам Перри, он не имеет ничего против Ривза и случайно выбрал его имя, так как они живут на одной улице.

«Это было подло. Я назвал его имя, потому что живу на той же улице. Я публично извинился перед ним. В будущих версиях книги его имени не будет», — отметил Перри.

Ранее Мэттью Перри признался, что еще до «Друзей» долгое время был влюблен в Дженнифер Энистон. По словам Перри, после ухаживаний актера Энистон предложила остаться просто друзьями.

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