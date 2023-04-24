Русский музей отправит 10 картин Сурикова на выставку в Красноярск

10 картин художника Василия Сурикова отправит Государственный Русский музей в Красноярск, сообщает ТАСС.

Картины будут переданы для выставки в красноярском музейном центре «Площадь Мира», посвященной 175-летию художника. Как уточнили в пресс-службе Министерства культуры Красноярского края, выставка пройдет в мае. «Русский музей отправит в Красноярск на выставку, посвященную 175-летию Василия Сурикова, 10 картин из своей экспозиции. Среди полотен будут «Взятие снежного городка» и «Покорение Сибири Ермаком», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, некоторые картины уроженца Красноярска для выставки предоставит Третьяковская галерея, но пока неизвестно, какие именно.

Ранее сообщалось, что Центр Вознесенского откроет большую выставку к 90-летию поэта.