Федор Бондарчук признался, что ему было очень интересно озвучивать Лешего в мультфильме «Яга и книга заклинаний»

Режиссер и актер Федор Бондарчук в интервью «7 дней» признался, что ему понравилось озвучивать Лешего в новом мультфильме «Яга и книга заклинаний».

«Мой герой темпераментный, я бы даже сказал склочный. Вместе с тем сердце у него доброе, не злодейское. Где-то он может немного и погеройствовать. Персонаж неоднозначный и очень интересный для озвучания. Да и Яга у нас не ужасающе страшная, а где-то даже смешная», — высказался Бондарчук.

Режиссер отметил, что ему интересно «покопаться» в истории Бабы-Яги. Бондарчуку хотелось бы знать, как сказочный персонаж «докатился» до ведьминой жизни. По словам актера, в картине покажут, почему так произошло, что Баба-Яга стала главным антагонистом многих славянских сказок.

Мультфильм, снятый при поддержке Фонда кино, выйдет в прокат 27 апреля 2023 года. Премьера фильма состоится в рамках внеконкурсной программы 45-го ММКФ 22 апреля в кинотеатре «Октябрь».

Изначально премьера должна была состояться 29 декабря 2022 года. В основе сюжета мультфильма — история рыжеволосой ведьмы из Тридевятого Царства по имени Яга, у которой много лет назад похитили Книгу Заклинаний, без которой она не может колдовать. Однажды Яга встречает царевну Синеглазку, готовую помочь ей вернуть похищенную книгу.