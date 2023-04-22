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Бедрос Киркоров не стал комментировать слухи о разводе

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бедрос Киркоров не стал комментировать журналистам слухи о разводе с супругой Людмилой Смирновой на премьере мультфильма «Яга и книга заклинаний». Его слова передает «СтарХит».

«Развод бывает хороший, плохой. Узнайте правду, а потом задавайте вопрос. Давайте о другом говорить. Вы сейчас слушаете неправду», — сказал он.

При этом 20 апреля Киркоров-старший на фоне слухов о романе с медсестрой признался, что уже 20 лет не живет с женой «супружеской жизнью». «Я давно уже не занимаюсь сексом», — заявил он. Киркоров объяснил, что действительно финансово помогал своей медсестре, чтобы она смогла родить ребенка при помощи ЭКО.

Сама Смирнова заявила, что ничего не знает о разводе. По ее словам, супруг с ней не разговаривает.

Ранее сообщалось, адвокат Добровинский высказался о призыве проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ.

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