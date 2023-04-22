Умер австралийский комик Барри Хамфрис, известный своим сценическим образом дамы Эдны Эверидж. Ему было 89 лет. Об этом сообщает The Variety.

Сатирик умер в австралийской больнице в Сиднее. Он страдал от осложнений после перенесенной в марте операции.

«Умер Барри Хамфрис — один из величайших австралийцев всех времен и народов, гений комедии. <...> А также блестящий автор журнала Spectator. Какая потеря», — написал в Twitter бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Барри Хамфрис родился 17 февраля 1934 года в пригороде Мельбурна. Впервые в образе дамы Эдны Эверидж он появился в 1955-м, этот образ по итогу стал одним из самых популярных в Австралии и за ее пределами. За свое шоу на Бродвее «Дама Эдна: Королевский тур» Хамфриса наградили специальной театральной премией «Тони» в 2000 году, а в 2014-м сатирика номинировали на премию Лоренса Оливье.