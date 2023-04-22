Главу СК попросили проверить Лайму Вайкуле по статье о реабилитации нацизма

Общественное движение «Зов народа» попросило проверить певицу Лайму Вайкуле по статье о реабилитации нацизма. Обращение опубликовано на сайте общественников.

«Уехавшая в Латвию и не поддержавшая СВО певица Лайма Вайкуле, но в то же время поддерживающая скандальное решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю, сделала оскорбительное заявление по отношению к исторической памяти и героям ВОВ», — написано в сообщении.

Общественники также не согласны со словами Вайкуле о том, что Россия «приватизировала» День Победы: «Просим проверить высказывания музыкальной исполнительницы Лаймы Вайкуле о Дне Победы в соответствии с частью 3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»)».

В Госдуме поддержали идею «Зова народа». Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила также запретить Вайкуле въезд в Россию. «Еще нужно посмотреть — нет ли у нее имущества тут», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Мария Захарова назвала глупостью заявление Вайкуле о сносе памятников советским солдатам.