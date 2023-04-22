Телеведущую Елену Малышеву заметили в США

Телеведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву заметили прогуливающейся по улицам Нью-Йорка. Видео с ней публикует Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

В ролике Малышева переходит дорогу на одной из центральных улиц Нью-Йорка. Она держит в руках несколько портпледов с одеждой.

По данным «СтарХит», телеведущая владеет особняком за $6,5 млн в пригороде Нью-Йорка, а также она купила две квартиры для своих сыновей, площадь которых составляет примерно 110 м².

Ранее Марина Федункив рассказала, как Малышева назвала Варнаву «страшненькой».