Концерт к юбилею Мурманской области с участием «Любэ» обойдется в 7,6 млн рублей

28 мая состоится концерт, посвященный 85-летию со дня образования Мурманской области, где выступит группа «Любэ». Организатор потратит на мероприятие 7,6 млн руб. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

Остальные подробности предстоящего празднования на сообщаются. Известно, что подготовка к нему уже близится к завершению: сейчас идет согласование деталей между заказчиком и исполнителем.

Также официально не подтверждено, кто будет организатором, однако, вероятно, им станет Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Ранее сообщалось, что Николай Расторгуев показал своего 29-летнего сына. Он публично поздравил именинника с днем рождения и поделился редким фото с ним в соцсетях.