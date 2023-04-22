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Умер фронтмен The Pop Group Марк Стюарт

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Британский ветеран пост-панка и лидер группы The Pop Group Марк Стюарт умер в возрасте 62 лет. Причина смерти не сообщается, пишет The Guardian.

«В честь этого оригинального, бесстрашного, чувствительного, артистичного и смешного человека думайте сами и подвергайте все сомнению. Мир изменился благодаря Марку Стюарту и никогда не будет прежним», — написал сотрудничавший с ним лейбл Mute.

Марк Стюарт родился в 1960 году в английском городе Бристоль. В 1977-м он вместе с друзьями создал группу Pop Group, их дебютный альбом «Y» считается культовым в пост-панк движении. В 1980-х коллектив распался из-за внутренних разногласий, и Стюарт присоединился к New Age Steppers. Также Стюарт занимался концептуальным искусством и сотрудничал с художником Рупертом Голдсуорси в шоу «Я есть закон» 2012 года. В его дискографии есть 9 сольных альбомов.

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