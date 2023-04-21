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В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка о связи науки и искусства

Выставка победителей конкурса Science.Technology.Art открылась в Еврейском музее и центре толерантности

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Еврейский музей и центр толерантности

19 апреля в Еврейском музее и центре толерантности (Москва) открылась выставка работ победителей конкурса Science.Technology.Art. Экспозиция является частью проекта «На языке правил и исключений. Наука и искусство» и исследует взаимное влияние искусства и науки.

На выставке представлены работы 4 из 15 победителей конкурса: две интерактивные инсталляции и два фотопроекта на тему роботизации будущего. Произведения художников Дмитрия Точилкина и Натальи Зыбиной, Константина Семенова, Натальи Янкелевич и Елены Таш, Натальи Ершовой и Максима Михальцова расположены в 4 залах музея.

Конкурс Science.Technology.Art (STArt) проводился при участии Яндекса в 2022 году. В рамках проекта художники размышляли на тему сосуществования человека и технологий в ближайшие 50 лет.

Выставка организована при поддержке Политехнического музея.

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