Солистка группы «Моя Мишель» рассказала, как «насмерть» ругалась с коллегой по коллективу

Основатель и солистка группы «Моя Мишель» Таня Ткачук в интервью «Звуку» рассказала, как ругалась «насмерть» с коллегой по коллективу Павло Шевчуком из-за творчества.

«Это где-то между «ходить во сне» и отъездом в клинику неврозов. Мы ругались, конечно, иногда насмерть, но всегда приходили к общему решению в итоге, к лучшему решению. Альбом — это та еще драма и приключение, что тут скажешь», — отметила Ткачук.

Она уточнила, что записывала альбом около четырех лет. Исполнительница призналась, что уже записанные песни не подходили под общую концепцию альбома. Поэтому певице пришлось переписывать треки, что и стало причиной споров с Шевчуком. Ткачук заверила, что все песни группы проходят достаточно строгую самоцензуры.

«Может быть, время от времени стоило бы легче к этому относиться. Это то, к чему я стремлюсь в поп-музыке — к простоте, ясности, точности. Чтобы было понятно каждому», — резюмировала Ткачук.

Ранее экс-участник группы «Моя Мишель» рассказал, что собирается снимать клип в замке Пугачевой.