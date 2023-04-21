Аль Пачино отказался играть Хана Соло, так как не понял смысла «Звездных войн»

Актер Аль Пачино в разговоре с Variety признался, что отказался от роли Хана Соло в фильме по франшизам «Звездных войн», так как не понял смысла проекта.

«Если бы потребовалось, они предложили бы мне сыграть саму королеву Елизавету II. Но от роли Хана Соло в «Звездных войнах» я отказался, потому что совершенно не понял, о чем фильм. Мне предлагали очень большие деньги, но я понял, что это не мое», — рассказал Пачино.

Он также пошутил, что именно ему актер Харрисон Форд обязан своей карьерой, так как именно он в итоге сыграл Хана Соло в франшизе. Аль Пачино признался, что после успеха «Крестного отца» стал достаточно востребованным артистом. В связи с этим его постоянно приглашали в новые проекты: по словам Пачино, за участие в «Звездных войнах» ему предлагали крайне внушительный гонорар.

Ранее сообщалось, что Аль Пачино вместе с Остином Батлером снимется в сиквеле культовой «Схватки» Майкла Манна.