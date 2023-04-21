Михаил Казаков предположил, что ему не дали работу в новых «Папиных дочках» из-за инвалидности

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в «Папиных дочках», предположил, что ему не предложили работу в продолжении сериала из-за инвалидности. Об этом пишет StarHit.

«Мне позвонили прошлым летом и спросили: «Будешь сниматься?» Я ответил, что буду, но есть одна маленькая загвоздка. В 2020-м я поломал ноги, поэтому мне должны повесить аппарат Елизарова. Но после него обещали, что буду бегать и прыгать. Это должно занять от 6 до 10 месяцев. Видимо, они передумали», — отметил Казаков.

В 2020 году Казаков получил травму ног, сорвавшись с 12-метровой высоты. Артист до сих пор восстанавливается после произошедшего, однако снимается в рекламных роликах и работает коммерческим директором строительной компании.

Ранее Казаков ответил на обвинения дочери в насилии.