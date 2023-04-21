Российские путешественники потерпели кораблекрушение у острова Пасхи

Сибиряки Евгений Ковалевский и Станислав Березкин, которые находятся в первом кругосветном путешествии на надувном парусном тримаране, потерпели кораблекрушение недалеко от острова Пасхи. В пресс-службе телеканала «Моя Планета» корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили, что после сигнала SOS на помощь мореплавателям пришли спасательные службы Чили.

«Команда была спасена, однако океан забрал тримаран Russian Ocean Way практически со всем оборудованием и имуществом, — сообщил источник. — Спас ситуацию российский путешественник Дмитрий Трубицын, предоставивший сибирякам катамаран, восемь лет хранившийся на острове Пасхи».

В настоящий момент команда готовится вновь покорять Тихий океан — уже на новом судне. Отправление планируется 23 апреля в 12:00 по местному времени. Путешественники в течение месяца будут идти до маркизского острова Нуку Хива и острова Таити, столицы Французской Полинезии.

Экспедиция Ковалевского и Березкина стартовала в Кронштадте в июле 2021 года, завершение планируется в июле 2024-го. Третья часть документального сериала «Переплыть океан. История реальной кругосветки», который сибиряки снимают в путешествии, выйдет 1 мая на телеканале «Моя Планета».