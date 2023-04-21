Блогер ERSHOV назвал причину развода с Кариной Кросс

Популярный блогер ERSHOV (Женя Ершов) впервые высказался о браке с Кариной Кросс, который продлился три года. В комментарии «Газете.Ru» он рассказал, что в их разводе сыграла роль разница в возрасте. По словам блогера, Карине хотелось серьезных семейных отношений, а он преодолевал этап взросления и не понимал многих моментов.

«В целом это были самые замечательные три года в моей жизни, я был очень счастлив. Сложными были последние полгода. Расходились мы, любя друг друга, но понимая, что ничего не исправить. Хотя ко мне это понимание пришло только сейчас, Карина поняла это еще тогда», — поделился Ершов.

Он также объяснил, почему пара держала отношения в секрете.

«У нас всегда была одна позиция: личное — это личное. Конечно, рано или поздно нам пришлось бы это раскрыть, но в самом начале была цель заниматься карьерой и чтобы на нас смотрели не как на пару, а как на отдельных личностей, которые хотят развиваться. Плюс всегда была легкая интрига: мы не говорили ни «да» ни «нет» относительно нашего брака. И людям оставалось лишь догадываться», — рассказал блогер.

Ранее Кросс впервые рассказала о тяжелом разводе с Ершовым.