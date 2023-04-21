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Стала известна дата премьеры откровенного драмеди «Отчаянная невеста»

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KION

Премьера откровенного драмеди «Отчаянная невеста» состоится 4 мая на KION.

В центре сюжета — влюбчивая документалистка Алиса в исполнении Анны Зайцевой. Потерпев очередную неудачу в любви, Алиса понимает, что последние пять лет жизни – по словам ее взволнованной мамы – были потрачены впустую. Героиня, которой слегка за 30, заключает с мамой пари — в течение года девушка должна найти мужа. Будучи студенткой режиссерского факультета киношколы, Алиса решает снять фильм о своем будущем муже, но для начала ей нужно найти идеального кандидата, который бы соответствовал ее требованиям и одновременно был бы интересным киноперсонажем.

Главные роли в сериале исполнили актеры Анна Зайцева, Василий Михайлов, Юлия Ауг, Игорь Черневич, Пьер Бурель, Михаил Евланов и другие.

Все пять серий проекта будут доступны зрителям в день премьеры.

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