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Власти Подмосковья анонсировали 11 культурных фестивалей в летний сезон

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Власти Подмосковья анонсировали 11 культурных фестивалей, которые пройдут в летний сезон, сообщает ТАСС.

Об этих планах рассказал Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов. Он также отметил, что власти Московской области готовятся к высокому потоку туристов.

«У нас 11 фестивалей, большинство фестивалей в этом году у нас трансформировались. Они увеличились, мы видим большой запрос среди туристов — это жители Москвы, других наших регионов. Мы понимаем, что это лето, и Московская область готова принять большое количество туристов», — заявил Кузнецов.

Среди готовящихся фестивалей анонсирован первый областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина.

Также с 23 июня по 2 июля в Клину пройдет крупнейший фестиваль классической музыки — IX Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского.

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