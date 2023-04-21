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Вышел первый трейлер сериала «Уроки химии» — экранизации одноименного бестселлера с Бри Ларсон

Вышел первый трейлер сериала «Уроки химии» с Бри Ларсон в главной роли.

Будущий проект Apple TV+ является экранизацией одноименного литературного бестселлера Бонни Гармус. Главную роль в сериале исполнила звезда Marvel и франшизы «Форсаж» Бри Ларсон.

События сериала будут разворачиваться в 50-х годах прошлого века, а в центре истории окажется Элизабет Зотт — девушка, которая в патриархальном обществе стремится заниматься наукой.

На пути к желаемой цели она встречает множество препятствий, ставящих крест на ее карьере в НИИ. После увольнения из лаборатории героиня Ларсон пробует свои силы в кулинарном шоу на ТВ, намереваясь научить нацию намного большему, чем просто очередные рецепты. Подход Зотт срабатывает и она мгновенно становится звездой шоу с многомиллионной аудиторией.

Премьера «Уроков химии» назначена на осень 2023 года.

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