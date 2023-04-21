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Аль Пачино заявил, что Харрисон Форд обязан ему карьерой

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ZZT/Global Look Press

Аль Пачино рассказал, что в начале запуска франшизы «Звездные войны» отказался от роли Хана Соло, чем помог запустить карьеру Харрисона Форда, сообщает Variety.

По воспоминаниям звезды «Крестного отца», в проект Джорджа Лукаса его позвали на правах восходящей звезды Голливуда.

И хотя Пачино предлагали большой гонорар, он отказался от съемок в «Звездных войнах», потому что не сумел разобраться в сюжете.

«Я уже стал популярным после выхода «Крестного отца» и был настолько востребован в индустрии, что мне предлагали роли во всех новых проектах. Если бы потребовалось, они бы предложили мне сыграть саму королеву Елизавету II. Но от роли Хана Соло в «Звездных войнах» я отказался, потому что совершенно не понял, о чем фильм. Мне предлагали очень большие деньги, но я понял, что это не мое. В итоге Соло сыграл Харрисон Форд, и выходит, что именно мне он обязан своей карьерой», — в шутку заявил Пачино.

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