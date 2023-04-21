Новым ведущим шоу «Удивительные люди» вместо ушедшего Гуревича стал лауреат ТЭФИ Артем Варгафтик

Стало известно, что новым ведущим проекта «Удивительные люди» вместо Александра Гуревича стал Артем Варгафтик, сообщает «СтарХит».

Год назад Александр Гуревич ушел из двух телевизионных проектов, бессменным ведущим которых был на протяжении многих лет: программы «Сто к одному» и шоу «Удивительные люди».

В первой программе его заменили Александром Акоповым, а вот имя нового ведущего второго проекта до недавнего времени было неизвестно. Теперь сообщается, что место Гуревича займет Артем Варгафтик — профессиональный музыкант, лауреат премии ТЭФИ и радиоведущий.

Варгафтик работает на телевидении с 1997 года. Широкую известность он приобрел благодаря программам «Оркестровая яма» и «Партитуры не горят».