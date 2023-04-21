Певица Лайма Вайкуле эмоционально заступилась за уволенную из «Современника» Лию Ахеджакову и призвала прекратить травлю актрисы. С этим заявлением она выступила в новом видео на своем YouTube-канале.

Латвийская певица возмутилась ситуации, сложившейся вокруг легендарной советской актрисы.

«Как можно сейчас на нее нападать, когда она заслужила только любовь и почет. Поэтому замолчите вы уже и не трогайте людей талантливых. Вот это я бы хотела попросить. Несправедливо», — заявила Вайкуле.

Ранее за Лию Ахеджакову заступилась актрисы Мария Миронова, которая также осудила травлю, которой подверглась звезда «Служебного романа».

Сама Вайкуле также ранее заступилась за Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) после его шутки о Скабеевой и Киркорове.