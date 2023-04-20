Актер Игорь Жижикин рассказал, почему Стивен Стилберг запретил ему кататься на байке

Актер Игорь Жижикин рассказал в интервью «Газете.Ru», что голливудским актерам запрещают заниматься любыми травмоопасными видами спорта во время съемок.

«Например, у меня была ситуация во время съемок на Гавайях. Стивен Спилберг случайно увидел меня на байке. Я очень люблю этот вид транспорта и отлично вожу. И режиссер поинтересовался, читал ли я контракт, в котором строго прописано, что актеры не могут заниматься экстремальными видами спорта во время съемок», — заявил он.

По словам Жижикина, ему смешно читать новости о том, что тот или иной актер выполняет трюки самостоятельно: «Особенно потому, что я прекрасно знаю дублеров и каскадеров, например, Тома Круза, Харрисона Форда, Джейсон Стейтема, Джонни Деппа и многих других. Это все лапша! У актеров есть контракты, в которых прописано, что они не могут сами делать трюки — вдруг что-то случится, а деньги уже вложены. И как дальше снимать?»

Полное интервью с Игорем Жижикиным читайте здесь.