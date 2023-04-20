Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков объяснил, почему не видит смысла посылать российский фильм на «Оскар». Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, премию Американской киноакадемии сейчас получают другие фильмы. «Мы видим, что получает «Оскар» сегодня, мы видим, как он изменился. Послать для того, чтобы надеяться, я лично не вижу в этом смысла», — сказал он.

Михалков указал на то, что России нужно развивать свое кино, а не пытаться попасть «в тренд».

В сентябре 2022 года президиум национальной Академии кинематографический искусств и наук России решил не отправлять фильм на премию американской киноакадемии «Оскар». После режиссер Павел Чухрай ушел с поста главы Российского оскаровского комитета в 2021 году, с ним комитет покинули Андрей Звягинцев, Сергей Сельянов и Владимир Котт.

Последний раз фильм от России был направлен на «Оскар» в 2021 году — это была картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Сам Михалков — обладатель «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем».

Ранее режиссер Кантемир Балагов, чей фильм «Дылда» выдвигался на «Оскар» в 2019 году, заявил о прекращении работы в кино.