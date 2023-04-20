Марьяна Спивак и Сергей Гилев приняли участие в благотворительном киноквизе

Российские артисты, режиссеры и продюсеры посетили благотворительный киноквиз Smarty, организованный онлайн-кинотеатром Premier в честь 10-летия детского хосписа «Дом с маяком».

По итогам благотворительного квиза удалось собрать более 200 тыс. руб. Собранные средства были направлены на нужды семей, которым помогает «Дом с маяком».

Основной темой квиза стали кино и сериалы, мероприятие посетили Макар Кожухов, Павел Чинарев, Марьяна Спивак, Сергей Гилев, Ольга Тумайкина, Надя Сысоева, Юрий Быков, Александр Лойе и др.

Артисты стали капитанами квиз-команд, составленных их купивших билеты на игру посетителей.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» помогает забирать тяжелобольных детей из больниц, организовывая нужную помощь на дому.

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