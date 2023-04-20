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В Петрозаводске отменили концерт исполнителя хита «Фантазер» Евдокимова

В Петрозаводске не состоится концерт российского исполнителя Ярослава Евдокимова. Об отмене мероприятия сообщается на сайте дома культуры «Машиностроитель», где должен был выступить артист.

Шоу Евдокимова должно было пройти в городе 13 мая. Причиной отмены стали жалобы местных жителей и требования отменить концерт после политических высказываний музыканта.

«В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Карелия по поводу отрицательных высказываний Я. Евдокимова в адрес нашей страны, и в частности СВО, администрация ДК «Машиностроитель» приняла решение отменить концерт данного артиста», — говориться в сообщении, которое цитирует Общественная служба новостей.

Напомним, ранее исполнитель хита «Фантазер» выступал с резкими политическими заявлениями в адрес РФ.

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