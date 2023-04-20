Опубликованы первые кадры с Шути Гатвой в роли Доктора Кто

Телекомпания «Би-би-си» опубликовала первые кадры с актером Шути Гатвой в роли главного героя фантастического сериала «Доктор Кто» шоураннера Дэвида Ти Рассела. Об этом сообщает Deadline.

Гатва и его коллега по съемкам Милли Гибсон позируют перед камерой в нарядах в стиле 1960-х.

В ноябре 2023 года будут показаны три специальных эпизода «Доктора Кто», в которых путешественника во времени Доктора Кто сыграет Дэвид Теннант, 14-й Доктор. В рождественские праздники покажут первый эпизод с Гатвой в роли 15-го Доктора.

Ранее сообщалось, что Шути Гатва покинул сериал «Сексуальное просвещение» после четвертого сезона.