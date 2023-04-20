В Армении стартовали съемки комедии «Манюня: Новогодние приключения»

В Армении начались съемки семейной комедии «Манюня: Новогодние приключения». Об этом «Газете.Ru» сообщили создатели проекта.

История о приключениях Манюни, Наринэ и их семей теперь выйдет в формате полнометражного фильма. Сюжет будет основан на неизданной истории писательницы Наринэ Абгарян, которая ранее не входила в книги-бестселлеры о Манюне.

Действие картины будет разворачиваться в канун Нового года. Праздник героев может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой. Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости.

«Я снова поверила в то, что мечты сбываются. Пусть они сбываются и у вас. Пусть новый фильм о Манюне вернет вас в то состояние радости и покоя, которого нам так не хватает в обычной жизни», — поделилась впечатлениями от съемок автор книги и сценария Наринэ Абгарян.

К работе над новым фильмом приступит та же команда, что создавала и сериал. Режиссерское кресло снова займет Арман Марутян, прежние актеры вернутся к своим ролям.